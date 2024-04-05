Путин поддержал предложения Текслера по расширению мер поддержки регионов

Губернатор Челябинской области, глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер принял участие в совещании президента России с членами правительства. Основной его темой стали итоги реализации индивидуальных программ развития (ИПР) субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью. Также рассматривались варианты продления программы до 2030 года. Подробности — в материале АН «Доступ».
Так, Алексей Текслер отметил, что механизм индивидуальных программ заработал в 2020 году и хорошо себя зарекомендовал, и предложил расширить список регионов для предоставления спецподдержки.
«Комиссией Госсовета был проведен анализ показателей отбора регионов, который показал, что интегральным показателем является уровень расчетной бюджетной обеспеченности (РБО). Он характеризует ситуацию в регионе в целом. И если РБО региона низкая, то, как правило, низким будет и уровень инвестиций, и уровень доходов бюджета», — уточнил челябинский губернатор.
Он привел в пример Республику Адыгея, которая показала хороший результат по реализации ИПР и теперь не входит в список регионов со спецподдержкой.
«Индивидуальная программа развития в Адыгее дала дополнительные действенные механизмы для точечного решения давних проблемных вопросов, повлияла на инвестиционные процессы. Финансирование программы составило 5,1 млрд рублей. Из них 1,7 млрд направлены на решение инфраструктурных вопросов в социальной сфере; 3,4 млрд — на решение экономических задач, в частности, начато возведение обеспечивающей инфраструктуры к одному из опорных инвестпроектов, в результате реализации которого в республике появится около 10 тысяч рабочих мест», — рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Возглавляемая челябинским губернатором комиссия Госсовета предлагает предоставлять таким эффективно работающим регионам субсидии в размере половины ранее переданного финансирования, направив их на реализацию конкретных проектов развития.
По регионам с низким уровнем РБО предложено предусмотреть специальные условия списания ⅔ бюджетных кредитов.
«Для финансово устойчивых регионов высвобождаемые от списания кредитов средства — реальный источник финансирования инфраструктуры. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, у которых часто не хватает средств даже на первоочередные расходы, списание таким источником не является. На наш взгляд, некоторым регионам можно предоставить возможность списания бюджетных кредитов без дополнительных условий. Более того, предоставить дополнительные средства на развитие. Это могут быть средства ИБК или другие механизмы», — пояснил Текслер.
По шести регионам, у которых нет ИПР или иных специальных программ, предложено проработать возможности по допнастройке различных инструментов новых национальных проектов в сфере экономики для этих регионов. В целом уделить внимание этим регионам в рамках различных экономических программ, добавил Алексей Текслер. Эти решения, по его мнению, позволят охватить поддержкой все регионы с низкой бюджетной обеспеченностью и поддержать их дополнительными инструментами развития.
Президент Владимир Путин поддержал инициативы, добавив, что у нескольких регионов с низкой бюджетной обеспеченностью мер поддержки практически нет. Он рекомендовал сосредоточить внимание на этих регионах при распределении ресурсов по нацпроектам.
«Предлагаю рассмотреть озвученные Алексеем Текслером предложения с учетом мнения профильных министерств. Поддерживаю мысль о том, что необходимо продолжать оказывать поддержку тем регионам, которые показывают высокие результаты. Это значит, там работают достаточно эффективно. Жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результата. Прошу и Минэконом, и коллег, продумать, что можно сделать для той же Адыгеи, чтобы ее поддержать. Или оставить 50%, как предложено Алексеем Текслером, или в рамках имеющихся нацпроектов наделить возможностями развивать отдельные, интересные для них направления», — сказал, в частности, глава государства.