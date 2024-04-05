Путин поддержал предложения Текслера по расширению мер поддержки регионов

«Предлагаю рассмотреть озвученные Алексеем Текслером предложения с учетом мнения профильных министерств. Поддерживаю мысль о том, что необходимо продолжать оказывать поддержку тем регионам, которые показывают высокие результаты. Это значит, там работают достаточно эффективно. Жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результата. Прошу и Минэконом, и коллег, продумать, что можно сделать для той же Адыгеи, чтобы ее поддержать. Или оставить 50%, как предложено Алексеем Текслером, или в рамках имеющихся нацпроектов наделить возможностями развивать отдельные, интересные для них направления», — сказал, в частности, глава государства.