Экономист Клепач увидел риск нацбезопасности из-за оттока людей из Сибири

Азиатско-Тихоокеанский регион быстро растет, а Россия ограничена в потенциале взаимодействия — слишком маленьким по численности населения выглядит Дальний Восток на фоне Китая, Японии, даже Южной Кореи, говорит директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Россияне стремятся в юго-западные регионы, где климат хороший, есть теплое море, поэтому и северо-восточные территории приходят в запустенье, утверждает он. «Здесь проблема связана с неосвоенностью северных границ. И тут придется выбирать: либо позволить людям жить там, где хорошо, куда они хотят переехать, либо стимулировать переезд на север, что очень дорого (особенно в условиях дефицита ресурсов) и не всегда эффективно с экономической точки зрения», — сказал Земцов.