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Стало известно, где встретятся и что обсудят Мирзиёев и Токаев

По приглашению главы Узбекистана президент Казахстана посетит республику с визитом.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетит Узбекистан с визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.

В ходе переговоров, которые пройдут в Хиве, стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.

«Особое внимание будет уделено наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.

В фокусе внимания также будут вопросы региональной повестки.

Шавкат Мирзиеев