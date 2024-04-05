Стало известно, где встретятся и что обсудят Мирзиёев и Токаев

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 апреля посетит Узбекистан с визитом, сообщает пресс-служба лидера РУз.
В ходе переговоров, которые пройдут в Хиве, стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.
«Особое внимание будет уделено наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также будут вопросы региональной повестки.