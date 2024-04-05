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Пять стран примут участие в военных учениях в Мангистау

Актау. 5 апреля. КазТАГ — Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан примут участие в военных учениях в Мангистауской области, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Источник: Пресс-служба министерства обороны Азербайджана

«На учениях, которые пройдут в июле текущего года на учебном полигоне “Оймаша” Республики Казахстан, а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут осуществлены действия по “Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов”, — сказано в сообщении.

Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в городе Актау состоялась планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024».

На конференции был обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

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