Пять стран примут участие в военных учениях в Мангистау

«На учениях, которые пройдут в июле текущего года на учебном полигоне “Оймаша” Республики Казахстан, а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут осуществлены действия по “Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов”, — сказано в сообщении.
Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в городе Актау состоялась планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024».
На конференции был обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.