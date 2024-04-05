Пять стран примут участие в военных учениях в Мангистау

«На учениях, которые пройдут в июле текущего года на учебном полигоне “Оймаша” Республики Казахстан, а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут осуществлены действия по “Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов”, — сказано в сообщении.