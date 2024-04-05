Российские военные выкопали скандально известную бронемашину «Азова»*

В 2016 году сообщалось, что «Азовец» подготовлен к испытаниям, а позже их остановили, так как выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили обычные камеры от домофонов. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело. Вскоре единственный экземпляр «Азовца» был похищен у разработчиков в Киеве, и предполагалось, что его угнали боевики «Азова»* и спрятали на своей базе.