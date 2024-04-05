Российские военные выкопали скандально известную бронемашину «Азова»*

По данным украинских СМИ, «Азовец» был разработан в 2015 году как «танк для ведения боя в условиях города» или «высокозащищенная тяжелая универсальная гусеничная платформа». Одну единицу «Азовца» оценили в 5 миллионов долларов. Бронемашину собирали на территории тренировочной базы «Азова»* в цехах киевского завода АТЕК.
В 2016 году сообщалось, что «Азовец» подготовлен к испытаниям, а позже их остановили, так как выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили обычные камеры от домофонов. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело. Вскоре единственный экземпляр «Азовца» был похищен у разработчиков в Киеве, и предполагалось, что его угнали боевики «Азова»* и спрятали на своей базе.
«Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», — сказал «Карат».
По его словам, «налицо распил бюджета».
«Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный… Так получилось, что отдали указание — концы в воду», — добавил «Карат».
* Запрещенная в России террористическая организация.