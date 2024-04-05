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Евгений Семынин покинул должность главы воронежского управления ЖКХ

В мэрии Воронежа новые кадровые перестановки. По собственному желанию пост руководителя управления ЖКХ оставил Евгений Семынин.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Вадим Кстенин, 5 апреля станет последним рабочим днем Семынина. О дальнейших карьерных планах чиновника не сообщается. Градоначальник также отметил, что прошедший отопительный сезон, которым руководил Евгений Семынин, в целом, прошел нормально, хоть и не обошлось без некоторых аварийных ситуаций. При это уже сейчас перед мэрией стоит задача подготовки сетей к предстоящему осенне-зимнему сезону:

— Перед управлением, как всегда после завершения периода теплоснабжения, встают важные задачи по подготовке генерирующих мощностей, сетей и объектов к следующей зиме. Необходимо также в постоянном режиме контролировать темпы и качество ремонтных работ и модернизации, которые проводятся в рамках инвестиций в системы тепло-, водоснабжения и канализации, — рассказал Вадим Кстенин.

Имя нового руководителя управления ЖКХ в городской администрации пока не раскрыли, хотя Вадим Кстенин и указал, что это будет человек с «большим управленческим опытом в коммунальной сфере». Кадровое решение пообещали оглачить в ближайшее время.