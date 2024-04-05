Евгений Семынин покинул должность главы воронежского управления ЖКХ

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Вадим Кстенин, 5 апреля станет последним рабочим днем Семынина. О дальнейших карьерных планах чиновника не сообщается. Градоначальник также отметил, что прошедший отопительный сезон, которым руководил Евгений Семынин, в целом, прошел нормально, хоть и не обошлось без некоторых аварийных ситуаций. При это уже сейчас перед мэрией стоит задача подготовки сетей к предстоящему осенне-зимнему сезону: