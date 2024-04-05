Маск сравнил идею вступления Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что ее примут, «когда для этого будут выполнены необходимые условия». Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют.