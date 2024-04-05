Появление генконсульства Беларуси в Приморье обсудили во Владивостоке

Кроме того, Приморье играет ключевую роль в транзитной торговле между Китаем и Беларусью, что также стало одним из факторов, повлиявших на планы об открытии генерального консульства. Кожемяко подчеркнул важность этого товарооборота для экономики региона, так как он способствует работе портов и железнодорожного транспорта.