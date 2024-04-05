Появление генконсульства Беларуси в Приморье обсудили во Владивостоке

Власти Приморского края обсуждают возможность повышения статуса дипломатического представительства Беларуси в регионе до генерального консульства. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на встрече с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым.
Как информирует агентство БЕЛТА, инициатива возникла на фоне значительного усиления торговых связей между регионом и Беларусью, что подтверждается ростом товарооборота, который в 2023 году составил 22 миллиарда рублей по сравнению с 7,5 миллиардами в предыдущем году, что демонстрирует увеличение на 193,3%.
Кожемяко в ходе встречи с Крутым отметил, что укрепление экономических отношений особенно ценно в условиях санкционной политики. Приморье смогло заместить импорт из стран, введших санкции, белорусскими товарами, в том числе техникой местной сборки и совместными производственными проектами.
Кроме того, Приморье играет ключевую роль в транзитной торговле между Китаем и Беларусью, что также стало одним из факторов, повлиявших на планы об открытии генерального консульства. Кожемяко подчеркнул важность этого товарооборота для экономики региона, так как он способствует работе портов и железнодорожного транспорта.
Напомним, представительство Беларуси во Владивостоке начало свою работу в 2021 году, переехав в Приморье из Хабаровска.