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Вице-мэра Новосибирска Шварцкоппа наградили медалью за заслуги перед Отечеством

Вручили награду чиновнику по указу президента.

Источник: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Бывшего главу Советского района Новосибирска и заместителя мэра Валерия Шварцкоппа наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Указ на представление чиновника к награде подписал президент Владимир Путин.

— Высокие результаты возможны только в кругу единомышленников, увлечённых своим делом людей. Я благодарю всех, с кем мне довелось сотрудничать, и желаю нам успехов в работе на благо Новосибирска и его жителей, — рассказал после награждения Шварцкопп.

Напомним, что до назначения на пост вице-мэра Валерий Шварцкопп занимал должность главы администрации Советского района четыре года — с 2011 по 2015. Сейчас чиновник курирует работу департаментов образования и социальной политики.