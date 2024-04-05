Вице-мэра Новосибирска Шварцкоппа наградили медалью за заслуги перед Отечеством

— Высокие результаты возможны только в кругу единомышленников, увлечённых своим делом людей. Я благодарю всех, с кем мне довелось сотрудничать, и желаю нам успехов в работе на благо Новосибирска и его жителей, — рассказал после награждения Шварцкопп.