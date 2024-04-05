Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередной этап проверки боеготовности армии начался в Беларуси

Личный состав и техника 6-й механизированной бригады выдвинутся на полигоны, где примут участие в учениях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Очередной этап проверки боеготовности Вооруженных сил начался в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

По данным ведомства, в нем задействованы танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. Они приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению.

«Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 марта в Вооруженных силах Беларуси начата проверка боевой готовности. В том числе, Минобороны предупреждало население, что запланировано передвижение военной техники по дорогам общего пользования.

Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, в сложившихся условиях уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности.