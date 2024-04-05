Очередной этап проверки боеготовности армии начался в Беларуси

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Очередной этап проверки боеготовности Вооруженных сил начался в Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
По данным ведомства, в нем задействованы танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. Они приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению.
«Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 11 марта в Вооруженных силах Беларуси начата проверка боевой готовности. В том числе, Минобороны предупреждало население, что запланировано передвижение военной техники по дорогам общего пользования.
Как заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич, в сложившихся условиях уделяется большое внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности.