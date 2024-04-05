Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита, пишут СМИ

«Что Украина хочет <…>, так это официального приглашения присоединиться к НАТО. Но <…> это не произойдет в ходе торжеств, запланированных <…> на июль», — говорится в публикации.
По данным газеты, военный блок не планирует принимать нового члена, из-за которого может оказаться втянутым в конфликт. При этом альянс ищет некий срединный вариант, показатель того, что Киев в долгосрочной перспективе обеспечен его поддержкой.
«Что он (вариант. — Прим. Ред.) будет из себя представлять, пока остается неясным», — пишет NYT со ссылкой на западных дипломатов.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, «когда это произойдет и что для этого нужно».
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.