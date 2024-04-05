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Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита, пишут СМИ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне, пишет New York Times со ссылкой на представителей альянса.

Источник: AP 2023

«Что Украина хочет <…>, так это официального приглашения присоединиться к НАТО. Но <…> это не произойдет в ходе торжеств, запланированных <…> на июль», — говорится в публикации.

По данным газеты, военный блок не планирует принимать нового члена, из-за которого может оказаться втянутым в конфликт. При этом альянс ищет некий срединный вариант, показатель того, что Киев в долгосрочной перспективе обеспечен его поддержкой.

«Что он (вариант. — Прим. Ред.) будет из себя представлять, пока остается неясным», — пишет NYT со ссылкой на западных дипломатов.

В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, «когда это произойдет и что для этого нужно».

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.

НАТО