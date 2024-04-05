Дирекцию общественных пространств во Владивостоке ликвидируют

В telegram-каналах, посвященных Приморью, активно распространяется информация о том, что во Владивостоке ликвидируют Дирекцию общественных пространств. Однако в администрации города корреспонденту «Комсомольской правды — Владивосток» рассказали, что это некорректные данные.
Как поделились в мэрии, речь идет не о ликвидации, а о реорганизации предприятия. Планируется объединить МБУ «Лазо» и МАУ «Дирекция общественных пространств» в одну организацию, которую назовут «Парки Владивостока».
«Это позволит более слажено осуществлять полномочия по содержанию пространств, проводить еще больше событийных мероприятий, в которые будут вовлечены жители и гости города, а также реализовать важные проекты. К примеру, “Животные города_В”, направленный на популяризацию бережного отношения к питомцам, или “Море — городу”, развивающий места массового отдыха у воды».
В мэрии добавили, что все действующие проекты Дирекции сохранятся. О том, кто возглавит новую организацию, пока сказать нельзя, так как реорганизация еще идет. Что касается кадрового состава, то он останется прежним, чтобы продолжить свою работу.
Отметим, что Дирекция несколько раз оказывалась в центре различных скандалов. На экс-главу предприятия заводили уголовное дело из-за договора на поставку сценического оборудования за 135 миллионов рублей, которое в итоге не было использовано.