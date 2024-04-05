Пентагон призвали оценить уровень оборонных расходов членов НАТО

В письме, ссылку на которое публикует издание Politico, сообщается, что 21 сенатор обратился к министру, чтобы узнать, как Пентагон реализует одно из положений законодательства, обязывающее учитывать, достигли ли партнеры по НАТО расходов на оборону в размене не менее 2% от ВВП при принятии решений, связанных с военным базированием США и учений в рамках альянса.
Законодатели обеспокоены тем, что только 11 из 32 стран выполняют свои обязательства, а по оптимистичным оценкам, в этом году их выполнят лишь 18.
«Нельзя ожидать, что США удовлетворят свои финансовые обязательства, если другие члены НАТО не захотят или не смогут сделать то же самое. Наше правительство должны привлечь этих союзников к ответственности… Поэтому мы запрашиваем не позднее 25 апреля обновленную информацию о том, как Пентагон оценивает деятельность США в отношении оборонных расходов членов НАТО», — говорится в письме.
По словам сенаторов, НАТО — это не благотворительная организация, а военный союз, и все члены НАТО должны нести значительную долю бремени коллективной обороны.