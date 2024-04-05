Трамп недоволен тем, как Израиль действует в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп недоволен тем, как израильские военные действуют в секторе Газа, и считает, что конфликт затягивается.
«Нужно покончить с этим [конфликтом в Газе] и вернуться к нормальной жизни. Я не уверен, что мне нравится, как они добиваются победы», — сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Трамп отметил, что победа Израиля над ХАМАС «занимает много времени». «Каждую ночь они публикуют записи рушащихся зданий. Им не следует их выпускать, но они продолжают этим заниматься, поэтому и проигрывают пиар-войну», — добавил политик.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.