Анатолий Серышев и Игорь Кобзев обсудили вопросы исполнения поручений президента России

Стороны обсудили исполнение указов и поручений главы государства, достижения целей национальных проектов. «Важно консолидировать усилия исполнительной и представительной ветвей региональной власти, органов местного самоуправления в целях выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул полпред. Игорь Кобзев сообщил, что все поручения президента России, озвученные в послании Федеральному Собранию РФ, взяты на контроль и готовятся к исполнению. Это, в частности, запуск пяти новых национальных проектов — «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных»,
«Продолжительная и активная жизнь». Каждый из них имеет важное значение для региона, отмечает пресс-служба главы региона. «Иркутская область — один из самых молодежных регионов России. В наших средних специальных учебных заведениях и 18 вузах готовят кадры для предприятий и организаций всей страны. Объявленные президентом инициативы позволят нам уделять еще больше внимания этим направлениям, дадут дополнительный толчок социально-экономическому развитию Иркутской области и Сибири в целом», — сказал Игорь Кобзев.
Также Губернатор рассказал о планах по реализации на территории региона проекта «Волшебный Байкал» в рамках всероссийского «Пять морей и озеро Байкал», являющегося частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Вместе с главой Республики Бурятия доложили о готовности реализовать проект Президенту России. С нашей стороны это две локации — город Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа “Ворота Байкала” и “Байкальская слобода” в районе архитектурно-этнографического музея “Тальцы”. Планируем создать обширный номерной фонд и обеспечить круглогодичную работу курорта, что будет способствовать росту турпотока. Особое внимание при реализации проекта уделим вопросам экологии», — подчеркнул Игорь Кобзев.