Анатолий Серышев и Игорь Кобзев обсудили вопросы исполнения поручений президента России

«Продолжительная и активная жизнь». Каждый из них имеет важное значение для региона, отмечает пресс-служба главы региона. «Иркутская область — один из самых молодежных регионов России. В наших средних специальных учебных заведениях и 18 вузах готовят кадры для предприятий и организаций всей страны. Объявленные президентом инициативы позволят нам уделять еще больше внимания этим направлениям, дадут дополнительный толчок социально-экономическому развитию Иркутской области и Сибири в целом», — сказал Игорь Кобзев.