Пока закрывают больницы и выкидывают на улицу врачей, молдавские медики прославляются на всю Европу: На престижном конкурсе наши доктора заняли первое место

Врачи РКБ им. Тимофея Мошняги стали финалистами престижного международного конкурса, передает Noi.md.
Команда в составе заведующего отделением эндоваскулярной хирургии и интервенционной кардиологии Сорина Барата и эндоваскулярного хирурга Штефана Маника разделила первое место с еще двумя медицинскими бригадами из Италии.
В ходе конкурса были представлены успешно решенные сложнейшие медицинские случаи со всей Европы. Обсуждались сложные операции, инновационные методы лечения и оригинальные медицинские решения для редких и тяжелых заболеваний.
Отмеченный наградой случай стал первым в национальной медицине, который был проведен командой РКБ в 2021 году.