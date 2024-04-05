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Пока закрывают больницы и выкидывают на улицу врачей, молдавские медики прославляются на всю Европу: На престижном конкурсе наши доктора заняли первое место

Врачи РКБ им. Тимофея Мошняги стали финалистами престижного международного конкурса.

Источник: locals.md

Врачи РКБ им. Тимофея Мошняги стали финалистами престижного международного конкурса, передает Noi.md.

Команда в составе заведующего отделением эндоваскулярной хирургии и интервенционной кардиологии Сорина Барата и эндоваскулярного хирурга Штефана Маника разделила первое место с еще двумя медицинскими бригадами из Италии.

В ходе конкурса были представлены успешно решенные сложнейшие медицинские случаи со всей Европы. Обсуждались сложные операции, инновационные методы лечения и оригинальные медицинские решения для редких и тяжелых заболеваний.

Отмеченный наградой случай стал первым в национальной медицине, который был проведен командой РКБ в 2021 году.

медицина