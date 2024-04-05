Эрдоган решил обсудить с Байденом риски из-за конфликта на Украине

«Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома, и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам», — сказал дипломат.