Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган решил обсудить с Байденом риски из-за конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в США в мае обсудит с американским лидером Джо Байденом риски из-за конфликта на Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщает агентство Anadolu.

Источник: Reuters

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, повестка дня переговоров глав государств будет включать широкий круг вопросов, особенно двусторонние и региональные отношения. Он подчеркнул, что Эрдоган уделит особое внимание ситуации в секторе Газа и конфликту на Украине.

«Эти две войны касаются нашего региона. В то же время они вызывают глобальные линии разлома, и есть другие зоны риска, которые они вызовут. Наш президент будет продолжать привлекать к ним внимание и подчеркивать нашу чувствительность к этим вопросам», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что президент Турции 9 мая посетит США, где встретится с американским коллегой. Данный визит станет первым приездом Эрдогана в США за время президентства Байдена.

Байден Джо