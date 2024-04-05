Дмитрий Кочергин покидает пост врио вице-губернатора Самарской области

В правительстве Самарской области грядут новые кадровые перестановки. Пост врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики покидает Дмитрий Кочергин. Как пишет oboz.info со ссылкой на собственные источники, чиновник заканчивает свою работу на этой неделе.
Дмитрий Кочергин находился в статусе временно исполняющего обязанности вице-губернатора с сентября 2023 года. Именно тогда состоялась формальная отставка регионального правительства, которая последовала после выборов губернатора. Избавиться от приставки «врио» чиновник должен был 26 марта 2024 года, но что-то пошло не так.
Вопрос об утверждении Дмитрия Кочергина в должности был в повестке заседания Самарской губернской думы. Однако его сняли примерно за час до начала. Насколько известно, чиновник покидает региональное правительство по собственному желанию. Где он продолжить работать и кто вместо него займет пост, пока неизвестно.
Напомним, Дмитрий Кочергин работал в правительстве Самарской области с февраля 2019 года. До этого он трудился в Чите. Был зампредом правительства — руководителем администрации губернатора Забайкальского края.