Дмитрий Кочергин покидает пост врио вице-губернатора Самарской области

Вопрос об утверждении Дмитрия Кочергина в должности был в повестке заседания Самарской губернской думы. Однако его сняли примерно за час до начала. Насколько известно, чиновник покидает региональное правительство по собственному желанию. Где он продолжить работать и кто вместо него займет пост, пока неизвестно.