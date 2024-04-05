Польша изменила для белорусов условия регистрации на визу

В сообщении говорится, что в момент подачи документов визовые центры будут по-новому проводить процедуру верификации клиентов. Уточняется, что в момент регистрации при себе необходимо будет иметь оригинал паспорта. Что касается регистрации, то это будет возможным только с устройства с работающей камерой, к примеру, или телефон, или компьютер.