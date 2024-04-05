Польша изменила для белорусов условия регистрации на визу

Польские визовые центры изменили для белорусов правила регистрации на визу. Информация об этом размещена на сайте VFS Global, который является официальным партнером посольства Польши в Беларуси.
В сообщении говорится, что в момент подачи документов визовые центры будут по-новому проводить процедуру верификации клиентов. Уточняется, что в момент регистрации при себе необходимо будет иметь оригинал паспорта. Что касается регистрации, то это будет возможным только с устройства с работающей камерой, к примеру, или телефон, или компьютер.
Говорится, что каждый заявитель должен будет регистрироваться индивидуально. Но есть и исключение. Его сделали для семей, когда на визу записывают супругов или несовершеннолетних детей. В данном случае верификацию должен пройти один совершеннолетний член семьи. В момент посещения визового центра необходимо будет предоставить подтверждение родства.