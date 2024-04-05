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Боля: ни одно соглашение Молдовы с СНГ в области сельского хозяйства не расторгнуто

Боля подтвердил, что Молдова не выходила из соглашений СНГ по сельскому хозяйству.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Молдова не вышла ни из одного соглашения, заключенного в рамках СНГ и касающегося сельского хозяйства. Об этом заявил глава профильного министерства Владимир Боля.

«По линии Министерства сельского хозяйства (Молдовой заключено в рамках СНГ — Ред.) 24 соглашения. Все они касаются признания фитосанитарных и ветеринарных сертификатов».

сообщил министр в эфире Jurnal TV.

При этом он отметил, что у руководимого им ведомства есть договоренность с Министерством иностранных дел о подписании двусторонних соглашений с каждым из этих государств СНГ.

«Сегодня мы экспортируем около 50% производимых нами винограда, яблок, вин наливом на рынок СНГ. Это (выход из договоров с СНГ — Ред.) будет означать, что за одну секунду мы остановим экономическую активность тысяч экономических агентов», — подчеркнул Боля.

Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ заявил о том, что власти Молдовы определили свыше 119 договоров, подписанных в рамках СНГ, которые «не представляют ценности для граждан республики». По его словам, на данный момент начаты законные процедуры о расторжении 79 из этих документов.

По состоянию на начало 2023 года, когда начался процесс денонсации, республика была участницей 282 договоров в рамках содружества.

сельское хозяйство
СНГ