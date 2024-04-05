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Воронежский губернатор пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису

Александр Гусев выразил слова поддержки семье руководителя региона.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Воронежской области пожелал скорейшего выздоровления главе Мурманской области Андрею Чибису. Слова поддержки Александр Гусев опубликовал в своем telegram-канале в пятницу, 5 апреля.

— Вчера вечером после встречи с жителями в городе Апатиты на него совершили нападение. Андрея Владимировича экстренно прооперировали, он уже пришел в себя. Врачи делают все возможное, чтобы он пошел на поправку. Андрей Чибис в должности замминистра строительства и ЖКХ России посещал Воронежскую область, помогал нашему региону в вопросах формирования комфортной городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жителей качественной водой, внедрения элементов «умного города», — написал Александр Гусев.

Губернатор выразил слова поддержки семье Андрея Чибиса и надежду на то, что он быстро поправится.