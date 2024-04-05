Партия «Возрождение»: Молдавии крайне важно удержать российский рынок

«А кому от этого стало лучше? Получается, у нас правительство вместо того, чтобы действовать во благо нашего народа, во благо сельхозпроизводителей, действует по непонятным политическим причинам, как говорится, назло соседу уши отморожу. Вместо того, чтобы интересы Молдовы ставить на первое место, наше правительство действует почему-то по указкам других стран», — добавил он.