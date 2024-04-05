В аэропорту города Ургенча Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.
В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В аэропорту города Ургенча Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.
В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.