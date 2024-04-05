Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

В аэропорту города Ургенча Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.

В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.

Шавкат Мирзиеев