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Аксенов прокомментировал покушение на губернатора Мурманской области

Аксенов пожелал выздоровления пережившему покушение мурманскому губернатору.

Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пережившему покушение на убийство. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

— Желаю скорейшего выздоровления моему коллеге — губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, который пострадал в результате преступного нападения, — говорится в посте Аксенова.

Глава Крыма также пожелал семье пострадавшего терпения и сил.

Как сообщает «КП-Мурманск», покушение на Чибиса произошло 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Нападавший подкараулил губернатора у ДК «Строитель» и ударил его ножом. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали росгвардейцы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На допросе северянин сообщил, что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком.

Чибиса же прооперировали, и сейчас он находится в реанимации. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.