Аксенов прокомментировал покушение на губернатора Мурманской области

Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал выздоровления губернатору Мурманской области Андрею Чибису, пережившему покушение на убийство. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
— Желаю скорейшего выздоровления моему коллеге — губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, который пострадал в результате преступного нападения, — говорится в посте Аксенова.
Глава Крыма также пожелал семье пострадавшего терпения и сил.
Как сообщает «КП-Мурманск», покушение на Чибиса произошло 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Нападавший подкараулил губернатора у ДК «Строитель» и ударил его ножом. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали росгвардейцы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На допросе северянин сообщил, что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком.
Чибиса же прооперировали, и сейчас он находится в реанимации. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.