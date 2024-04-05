Аксенов прокомментировал покушение на губернатора Мурманской области

Как сообщает «КП-Мурманск», покушение на Чибиса произошло 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Нападавший подкараулил губернатора у ДК «Строитель» и ударил его ножом. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали росгвардейцы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На допросе северянин сообщил, что совершил нападение, потому что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком.