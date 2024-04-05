В Раде заявили об отсутствии свободы слова на украинском телевидении

«В [теле]марафоне нет оппозиции. На телеканале “Рада” нет парламента. На “Общественном” нет журналистских расследований… Проблемы со свободой слова, давлением на журналистов и политической цензурой я и “Европейская солидарность” поднимаем… постоянно», — указала она.