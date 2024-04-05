В Раде заявили об отсутствии свободы слова на украинском телевидении

«В [теле]марафоне нет оппозиции. На телеканале “Рада” нет парламента. На “Общественном” нет журналистских расследований… Проблемы со свободой слова, давлением на журналистов и политической цензурой я и “Европейская солидарность” поднимаем… постоянно», — указала она.
Депутат добавила, что в национальной сети цифрового вещания Т2 остаются лишь лояльные Зеленскому телеканалы, которые в итоге получают обильное госфинансирование.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия направит финансирование Нацсовету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для проведения реформ в сфере регулирования аудиовизуальных СМИ «в соответствии со стандартами ЕС и передовой международной практикой».