Радий Хабиров назвал сроки принятия серьезных решений в сфере экологии Башкирии

Также сотрудники управления Росприроднадзора активно занимаются надзором и в сфере недропользования. И. о. заместителя начальника отдела государственного экологического надзора по Башкортостану Ильмир Гарифуллин доложил, что в части геологического надзора управлением проведено 31 контрольно-надзорное мероприятие. Возбуждено 5 уголовных дел, прекращены 13 лицензий на добычу полезных ископаемых. В этом году по итогам выездного совещания Межведомственной комиссии по вопросам недропользования, которое Глава республики провел в Учалинском районе, сотрудники управления Росприроднадзора провели 9 выездных проверок недропользователей. Приняты решения о досрочном прекращении лицензии одного из недропользователей, материалы направлены в правоохранительные органы. Радий Хабиров поручил и далее вести активную работу в этом направлении совместно с другими ведомствами и пресекать незаконную деятельность недобросовестных недропользователей.