Радий Хабиров назвал сроки принятия серьезных решений в сфере экологии Башкирии

«Здесь работает слаженный коллектив, мы тесно взаимодействуем с управлением Росприроднадзора в сфере охраны окружающей среды. 2024 и 2025 год будут переломными в вопросах экологии», — заявил Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита в Южно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) сегодня, 5 апреля.
Радий Хабиров ознакомился с деятельностью ведомства, в чьем ведении находятся вопросы природоохранного контроля.
Руководитель управления Роман Болотов рассказал, что всего в республике 3516 объектов негативного воздействия на окружающую среду федерального надзора, из которых более 100 — объекты первой категории. Все они до конца 2024 года должны получить комплексное экологическое разрешение, пока оно есть только у восьми предприятий.
Комплексное экологическое разрешение — документ, который выдается Росприроднадзором юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, ведущим хозяйственную и другую деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды.
За 2023 год поступило 243 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что на 26% больше по сравнению с 2022 годом. Эти средства поступают в бюджет республики и направляются на природоохранные мероприятия.
Радий Хабиров пообщался с сотрудниками управления Росприроднадзора, которые доложили Главе региона о проводимой разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.
По словам начальника межрегионального отдела государственной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и администрирования платежей управления Рустема Ахмадуллина, инспекторы в 2023 году провели более 300 контрольно-надзорных мероприятий, выявили свыше 300 нарушений природоохранного законодательства. Вред, причиненный природным компонентам, оценен на сумму свыше 1 млрд рублей.
Ведется работа по профилактике правонарушений в сфере природопользования, инспекторами вынесено порядка 1500 предостережений.
Также сотрудники управления Росприроднадзора активно занимаются надзором и в сфере недропользования. И. о. заместителя начальника отдела государственного экологического надзора по Башкортостану Ильмир Гарифуллин доложил, что в части геологического надзора управлением проведено 31 контрольно-надзорное мероприятие. Возбуждено 5 уголовных дел, прекращены 13 лицензий на добычу полезных ископаемых. В этом году по итогам выездного совещания Межведомственной комиссии по вопросам недропользования, которое Глава республики провел в Учалинском районе, сотрудники управления Росприроднадзора провели 9 выездных проверок недропользователей. Приняты решения о досрочном прекращении лицензии одного из недропользователей, материалы направлены в правоохранительные органы. Радий Хабиров поручил и далее вести активную работу в этом направлении совместно с другими ведомствами и пресекать незаконную деятельность недобросовестных недропользователей.
Глава республики осмотрел лабораторию Центра лабораторного анализа и технических измерений по РБ. Там проводятся исследования и анализы компонентов окружающей среды, в том числе почвы и воды. Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, которое на 95% отечественного производства и приобретено за счет федеральных субсидий.