Литва призвала НАТО к «реальным действиям» по Украине

«Единство НАТО важно, но еще важнее реальные действия и конкретные результаты», — рассказал он и отметил, что Запад должен дать реакцию на проблемы ВСУ в ближайшие дни и недели.
Ландсбергис также подчеркнул, что у стран НАТО есть необходимые ресурсы, чтобы обеспечить победу Украины в военном конфликте.
Ранее стало известно, что большинство жителей Литвы не одобряет идею отправки на Украину своих военных. Против этого высказались 56 процентов граждан, опрошенных по заказу информационного агентства BNS.