Дмитрий Азаров провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным

«Во время встречи уточнили наши планы на текущий год. Естественно, мы отработали их загодя, еще в прошлом году они были утверждены. Но жизнь идет и уточнения нужны. Хочу сказать, что будет сделана дорога, которую снежнянцы просили. Совместными усилиями сделаем то, что хотят люди. Проговорили о некоторых других направлениях работы — и по ремонту кровель многоквартирных домов, ремонту школ, отдельно затронули вопрос военкоматов. Вся эта работа будет сделана, — добавил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Отдельно мы проговорили о помощи Самарской области в восстановлении республиканского детского центра, наметили планы, сейчас мы составим сметы и, я уверен, в будущем создадим условия для детского отдыха здесь, на территории Донецкой Народной Республики».