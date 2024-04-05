Глава МИД Израиля высмеял слова президента Бразилии о гибели в Газе миллионов детей

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац саркастически отреагировал на слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявившего о гибели в секторе Газа более 12 млн детей, что, согласно всем доступным данным, является завышенной цифрой.
На своей странице в X (ранее Twitter) Кац разместил скриншот одной из новостных заметок о заявлении Лулы да Силвы про гибель в ходе боевых действий в Газе 12,3 млн детей. Под заголовком в материале уточняется, что совокупное население Израиля и сектора Газа на данный момент составляет 11 млн человек. «Должен быть принят закон, согласно которому любой человек, желающий стать президентом, должен научиться считать», — прокомментировал эту публикацию израильский министр.
Центральное статистическое бюро Палестины по случаю ежегодно отмечаемого 5 апреля Дня палестинского ребенка обнародовало свою статистику, согласно которой с начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли по меньшей мере 14 350 несовершеннолетних, что составляет, по данным палестинской стороны, около 44% от общего числа жертв. До начала боевых действий общая численность населения палестинского анклава оценивалась в 2,2 млн человек.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.