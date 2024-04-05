Министр обороны Ирана пригрозил Израилю сильным ударом за атаку на посольство

ДУБАЙ, 5 апреля. /ТАСС/. Израиль получит сильный удар за атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 2 высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). С таким заявлением выступил министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштияни в Тегеране на мероприятиях по случаю Дня Иерусалима.
«Израиль получит сильный удар за убийство иранских советников в Сирии», — заявил он телеканалу Al Mayadeen. По словам Аштияни, «палестинцы несомненно добьются окончательной победы». Министр добавил, что «сегодня все народы мира и силы сопротивления в регионе поддерживают народ Палестины».
День Иерусалима отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В 2024 году этот день выпал на 5 апреля. Учрежден основателем исламской республики аятоллой Рухоллой Мусави Хомейни в знак солидарности с Палестиной.