Молдавская оппозиция заявила о давлении Кишинева на Гагаузскую автономию

«Мы помним, когда отношения между регионами нашей страны и РФ были на очень высоком уровне. А сейчас мы видим, какое давление нынешняя власть оказывает на Гагаузскую автономию. Потому что руководство автономии максимально выполняет те задачи и цели, которые требует от него население Гагаузии, да и, наверное, в целом всей страны. Оно пытается восстановить те серьезные взаимоотношения с РФ. За инакомыслие всего региона нынешняя власть проводит карательные действия».