Молдавская оппозиция заявила о давлении Кишинева на Гагаузскую автономию

КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на представителей руководства Гагаузской автономии, которые поддерживают контакты с Россией, заявил депутат молдавского парламента от Гагаузии, один из лидеров оппозиционной в стране партии «Возрождение» Александр Суходольский.
Делегация «Возрождения» находилась 26 марта с визитом в Москве, в рамках него состоялся ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств-участников СНГ.
«Мы помним, когда отношения между регионами нашей страны и РФ были на очень высоком уровне. А сейчас мы видим, какое давление нынешняя власть оказывает на Гагаузскую автономию. Потому что руководство автономии максимально выполняет те задачи и цели, которые требует от него население Гагаузии, да и, наверное, в целом всей страны. Оно пытается восстановить те серьезные взаимоотношения с РФ. За инакомыслие всего региона нынешняя власть проводит карательные действия».
Он подчеркнул, что давление на регион началось не с избрания год назад главой автономии Евгении Гуцул, а намного раньше — с прихода во власть президента Майи Санду и парламентского большинства партии «Действие и солидарность».
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.