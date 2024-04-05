Президент Молдовы сделала один добрый поступок за три с лишним года: Брошь Майи Санду продали с благотворительного аукциона за 20500 леев

Программа направлена на развитие навыков и компетенций, которые необходимы для достижения финансовой самостоятельности и независимости. В прошлом году 15 женщин прошли пилотную версию этой программы. В течение месяца они занимались упражнениями по самоанализу, развитию гармоничных отношений, управлению стрессом и постановке целей. Они также развивали базовые навыки в разрешении конфликтов.