Президент Молдовы сделала один добрый поступок за три с лишним года: Брошь Майи Санду продали с благотворительного аукциона за 20500 леев

В Кишиневе на благотворительном аукционе «TransFORMARE» в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия, брошь Майи Санду, подаренная ей президентом Греции ушла с молотка за 20 500 леев. Аукцион, организованный Центром по правам женщин (ЦПЖ), прошел вечером 4 апреля во Дворце Республики.
Стартовая цена украшения, предоставленного президентом Молдовы была 6 000 леев.
«Президент Молдовы Майя Санду подарила аукциону эту брошь. Это классическое украшение напоминает корону и символизирует власть, элегантность, традиции и процветание. Брошь изготовлена из серебра, покрытого золотом, и украшена изумрудом и жемчугом. Она была подарена главе страны президентом Греции Катериной Сакелларопулу во время ее официального визита в Кишинев в 2023 году».
Как сообщили в ЦПЖ, все собранные средства пойдут на помощь женщинам, участвующим в программе личного развития и расширения экономических возможностей, разработанной центром.
Программа направлена на развитие навыков и компетенций, которые необходимы для достижения финансовой самостоятельности и независимости. В прошлом году 15 женщин прошли пилотную версию этой программы. В течение месяца они занимались упражнениями по самоанализу, развитию гармоничных отношений, управлению стрессом и постановке целей. Они также развивали базовые навыки в разрешении конфликтов.
В 2023 году в ЦПЖ обратилось 1 230 женщин, столкнувшихся с домашним насилием. Из них 861 женщина оказалась финансово зависимой от агрессора, что заставило их вынужденно терпеть насилие на протяжении многих лет.
Центр по правам женщин — неправительственная организация, зарегистрированная в 2009 году, созданная группой женщин-юристов в Республике Молдова для обеспечения учета гендерной проблематики как при разработке, так и при реализации законодательства. Организация предоставляет бесплатные юридические консультации, юридическую помощь в суде, а также психологическую, социальную и экономическую поддержку женщинам, пострадавшим от насилия.
Источник: rupor.md.