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Против экс-депутата думы Екатеринбурга возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (оправдание терроризма). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который обращался в прокуратуру.

«Против Боровика возбудили уголовное дело. Вменяют ему оправдание терроризма», — рассказал господин Альшевских, предположив, что Евгений Боровик сейчас находится не в России. Как ответили ему в прокуратуре, дело было возбуждено после публикации Евгения Боровика в соцсетях.

В прокуратуре отметили, что в октябре в Роскомнадзор было направлено требование заблокировать страницу господина Боровика в соцсети. Кроме того, материалы для проверки были переданы в УФСБ и следствию.

В ноябре стало известно, что экс-депутата думы Екатеринбурга Боровика могут привлечь к ответственности за посты во «ВКонтакте». Тогда сообщалось, что силовики обнаружили в публикациях сообщества «Евгений Боровик / Личная страница» признаки дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3) и неуважения к власти или обществу (ч.3 ст. 20.1 КоАП).

Евгений Боровик был депутатом гордумы в период 2013—2018 годов.

Прокуратура