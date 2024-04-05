Блинкен: договоры в сфере безопасности с Киевом заключили или согласовывают 30 стран

Блинкен отметил, что страны, которые он не назвал, в рамках договоренностей намерены выделить финансирование для Киева. «То же самое мы будем обсуждать на июльском саммите в НАТО в Вашингтоне: роль НАТО в том, как помочь Украине выстроить эту силу в будущем, что будет крайне важно для членства Украины в ЕС», — указал он.