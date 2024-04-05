Блинкен: договоры в сфере безопасности с Киевом заключили или согласовывают 30 стран

БРЮССЕЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Всего 30 стран либо заключили двусторонние соглашения в сфере безопасности с Украиной, либо ведут переговоры по этому вопросу. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«В том, что касается военной тематики. 30 стран ведут переговоры или уже договорились о двусторонних соглашениях с Украиной, которые позволят им выстроить будущую [военную] силу», — сказал глава американской дипломатии, выступая на Совете ЕС — США по торговле и технологиям в Левене.
Блинкен отметил, что страны, которые он не назвал, в рамках договоренностей намерены выделить финансирование для Киева. «То же самое мы будем обсуждать на июльском саммите в НАТО в Вашингтоне: роль НАТО в том, как помочь Украине выстроить эту силу в будущем, что будет крайне важно для членства Украины в ЕС», — указал он.
Ранее СМИ Латвии сообщали, что Рига намерена заключить с Киевом соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности на саммите 12 государств Инициативы трех морей 11 апреля. Украина уже заключила аналогичные договоренности с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами, Финляндией и Францией.