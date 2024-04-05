Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блинкен: договоры в сфере безопасности с Киевом заключили или согласовывают 30 стран

По словам госсекретаря США, страны, которые он не назвал, в рамках договоренностей намерены выделить финансирование для Киева.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Всего 30 стран либо заключили двусторонние соглашения в сфере безопасности с Украиной, либо ведут переговоры по этому вопросу. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В том, что касается военной тематики. 30 стран ведут переговоры или уже договорились о двусторонних соглашениях с Украиной, которые позволят им выстроить будущую [военную] силу», — сказал глава американской дипломатии, выступая на Совете ЕС — США по торговле и технологиям в Левене.

Блинкен отметил, что страны, которые он не назвал, в рамках договоренностей намерены выделить финансирование для Киева. «То же самое мы будем обсуждать на июльском саммите в НАТО в Вашингтоне: роль НАТО в том, как помочь Украине выстроить эту силу в будущем, что будет крайне важно для членства Украины в ЕС», — указал он.

Ранее СМИ Латвии сообщали, что Рига намерена заключить с Киевом соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности на саммите 12 государств Инициативы трех морей 11 апреля. Украина уже заключила аналогичные договоренности с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами, Финляндией и Францией.