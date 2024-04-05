Все районы Омской области преобразуют в муниципальные округа

Переход на одноуровневую систему местного самоуправления. По словам министра, предложен для повышения эффективности системы государственного управления и оперативного внедрения принимаемых решений.
«В каждом из 32 районов сельские поселения образуют муниципальный округ. Соответствующее наименование приобретает муниципальный район, который теперь становится еще и округом», — рассказала Анастасия Терпугова в своем телеграм-канале.
Глава Минрегполитики пояснила, что статус муниципального округа позволит сельским поселениям, объединенным в большую административную единицу, претендовать на получение средств из федерального и регионального бюджетов.
«Больше не надо будет с большим трудом искать 5−10% на софинансирование в бюджете поселения. За этот вопрос будет отвечать единый бюджет муниципального округа», — добавила Терпугова.
В новом формате сельские поселения, вошедшие в состав муниципального округа, смогут реализовывать мероприятия по созданию комфортной среды, зон отдыха, участвовать в проектах по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Министр отметила, что с появлением муниципальных округов глава поселения получит статус муниципального служащего, а местные советы депутатов будут заменены на общественные советы.
В России преобразование районов в муниципальные округа существует с 2019 года, напомнила Анастасия Терпугова. Практика уже доказала свою эффективность в Ставропольском крае, Кузбассе и Пермском крае.