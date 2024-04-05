Органы власти Башкирии перейдут на российское программное обеспечение

— В Башкортостане имеются субъекты критической информационной инфраструктуры, которыми обеспечивается функционирование информационной инфраструктуры республиканских органов государственной власти. В рамках указаний президента страны мы должны полностью отказаться от иностранного оборудования и программного обеспечения и перейти на отечественные средства защиты информации, — отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.