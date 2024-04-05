Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Органы власти Башкирии перейдут на российское программное обеспечение

В Башкортостане приступили к реализации требований федерального законодательства по переходу на преимущественное применение отечественных средств защиты информации в субъектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

— В Башкортостане имеются субъекты критической информационной инфраструктуры, которыми обеспечивается функционирование информационной инфраструктуры республиканских органов государственной власти. В рамках указаний президента страны мы должны полностью отказаться от иностранного оборудования и программного обеспечения и перейти на отечественные средства защиты информации, — отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

Министр также назвал преимущества перехода на отечественные продукты, среди которых: сокращение совокупной стоимости владения ПО, уход от валютных колебаний, технологическая независимость, возможность доработки отечественных ИТ-решений напрямую с компаниями-разработчиками.

Осуществить переход на отечественные средства защиты информации и программное обеспечение основных субъектов КИИ министерство цифрового развития планирует до 1 января 2025 года.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии планируют внедрить подсистему интеллектуального видеонаблюдения.

технологии