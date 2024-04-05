Радий Хабиров предупредил промышленников о кратном увеличении экоштрафов

«Это один из элементов той работы, которую проводит и федеральное правительство, и Башкортостан по улучшению экологической ситуации. На данный момент некоторые предприятия еще не приступили к этому вопросу, поэтому мы дали им сегодня определенный импульс. Напомню: это требование федерального закона. А для предприятий, которые не получат экологическое разрешение, с 1 января ущерб, нанесенный экологии, будет умножаться на 100, что станет серьезным ударом по их финансовому состоянию. И руководители должны это понимать», — подчеркнул Радий Хабиров.