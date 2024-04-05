Радий Хабиров предупредил промышленников о кратном увеличении экоштрафов

Об этом он рассказал агентству «Башинформ» после совещания, на котором рассматривались вопросы проведения экологического мониторинга на промышленных предприятиях республики. Напомним: разговор состоялся сегодня, 5 апреля, в Уфе.
«Это один из элементов той работы, которую проводит и федеральное правительство, и Башкортостан по улучшению экологической ситуации. На данный момент некоторые предприятия еще не приступили к этому вопросу, поэтому мы дали им сегодня определенный импульс. Напомню: это требование федерального закона. А для предприятий, которые не получат экологическое разрешение, с 1 января ущерб, нанесенный экологии, будет умножаться на 100, что станет серьезным ударом по их финансовому состоянию. И руководители должны это понимать», — подчеркнул Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, власти республики волнуют, прежде всего, три города. Это Стерлитамак, Салават и Уфа, где сконцентрированы крупнейшие предприятия нефтехимической и химической отрасли.
«Это важнейшая часть нашей экономики, без которой невозможно развитие республики и страны. Мы сегодня предметно посмотрели, какие денежные средства уже выделили “Газпром нефтехим Салават”, “Башнефть” и Башкирская содовая компания для снижения выбросов в атмосферный воздух, и первые результаты уже видны. Поэтому совместно, планомерно продолжим эту работу», — сказал Радий Хабиров.
Глава республики отметил, что власти региона продолжат активно работать и по наведению порядка в сфере недропользования.
«Этой проблемой мы занимаемся уже не первый год. Опять же, толчком послужили возмущения наших жителей, которые совершенно справедливо говорили о варварских методах добычи золота россыпным способом. Вы знаете, что мы активно вмешались в эту ситуацию. В итоге аннулировали 13 лицензий, возбудили два уголовных дела, пять — находятся на стадии возбуждения. И лицензиатов приводим к пониманию того, что так в республике действовать нельзя», — обозначил свою позицию Глава региона.