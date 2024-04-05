Украина получит ударные дроны с высоким радиусом действия, пишут СМИ

Ранее власти Татарстана сообщили, что утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не был нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех», среди пострадавших студентов — граждане девяти стран. В Нижнекамске — по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко».