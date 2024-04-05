Украина получит ударные дроны с высоким радиусом действия, пишут СМИ

«В отсутствие ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на беспилотную войну… В этом году десять производителей поставят вооруженные беспилотники, способные летать на расстояние до 2500 километров», — пишет издание.
Также Bild утверждает, что конструкторское бюро «Луч» в Киеве разработало новый ударно-разведывательный беспилотник «Сокол-300», который якобы может достигать дальности полёта в 3300 километров и нести нагрузку в 300 килограмм.
В недавних атаках на предприятия в Елабуге и Нижнекамске были использованы дроны UJ-22 Airborne украинского производства, чьи показатели ранее не позволяли достичь такой дальности, пишет Bild и делает вывод, что их, вероятнее всего, снабдили дополнительным топливным баком.
Ранее власти Татарстана сообщили, что утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не был нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения «Алабуга Политех», среди пострадавших студентов — граждане девяти стран. В Нижнекамске — по нефтеперерабатывающему заводу «Танеко».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников на Татарстан, заявил, что киевский режим «продолжает свою агрессивную террористическую политику» и что соответствующие российские службы предпринимают дополнительные меры по обеспечению безопасности.