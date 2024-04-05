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Покушение на Чибиса, регулярный фестиваль молодежи и слова Макрона. Темы брифинга Пескова

Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, регулярный Всемирный фестиваль молодежи и французские данные о теракте в «Крокус сити холле» стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису»: «Желаем ему скорейшего выздоровления».

«Покушение на главу региона должно быть расследовано в самые короткие сроки».

Спецслужбы должны решить, требуется ли менять подходы к охране руководителей регионов: «Здесь нужна системная оценка, является ли это системной угрозой, или это отдельные случаи».

О регулярном проведении фестиваля молодежи

Как и сообщила на совещании с Путиным глава Росмолодежи Ксения Разуваева, «раз в шесть лет будет проводиться фестиваль, менее масштабные мероприятия также с определенной периодичностью будут проводиться».

«Это окончательное решение, которое было проработано между различными ведомствами и которое было утверждено главой государства».

Об отказе от размещения ядерного оружия в космосе

Анонсированного США проекта резолюции Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе «нужно дождаться»: «Ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию».

«Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией — это как раз вопросы связанные со стратегической безопасностью, к коим относится и космическая тема».

Что касается заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, будто у Парижа есть сведения о теракте в «Крокус сити холле», в Кремле о таком не знают: «Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены».

О контактах Армении с ЕС и США

Повестка переговоров в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном пока неизвестна: «Давайте дождемся каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции».

О санкциях со стороны Японии

«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций и заняла недружественную позицию по отношению к нам».

О заявлениях Макрона про Олимпиаду

Утверждения Макрона, будто РФ пытается помешать проведению Олимпийских игр в Париже, — «голословные обвинения»: «Часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения».

Песков Дмитрий