Глава МВД отметил важность повышения контроля при принятии в гражданство РФ и выдаче ВНЖ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил важность повышения контроля при принятии в российское гражданство, при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. Об этом он сказал, представляя личному составу новых руководителей трех территориальных органов ведомства.
«Важно и дальше повышать контроль при принятии в российское гражданство, при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе — на предмет смены установочных данных, наличия запрета на въезд в нашу страну», — сказал он.
Колокольцев обозначил среди приоритетов работы противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев, на которые особое внимание обратил глава государства на коллегии МВД. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства внутренних дел 2 апреля указал, что правоохранители должны выработать новые подходы к миграционной политике, чтобы пресечь проблемы, связанные с незаконной миграцией.
Колокольцев представил личному составу начальника управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Сергея Ветохина, министра внутренних дел по Кабардино-Балкарии генерал-майора Вячеслава Крючкова, начальника УМВД России по Томской области Александра Никульникова.