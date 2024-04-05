Токаев посетил ковроткацкую фабрику в Узбекистане

Главам государств показали цех по производству акриловой пряжи, ткацкие цеха и шоу-рум готовых ковров. По словам директора предприятия Камола Абдуллаева, произведенные на фабрике ковры поставляются как на внутренний рынок, так и в страны СНГ, а также КНР и США.