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Токаев посетил ковроткацкую фабрику в Узбекистане

Глава государства посетил ковроткацкую фабрику HIVA GILAMLARI, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Акорда

В ходе рабочего визита в Хиву Касым-Жомарт Токаев и Президент Шавкат Мирзиёев ознакомились с одним из образцовых предприятий легкой промышленности Узбекистана — ковроткацкой фабрикой HIVA GILAMLARI.

Предприятие, основанное в 1977 году, полностью реконструировано и модернизировано новым инвестором. Здесь функционируют 4 цеха, общая производственная мощность которых составляет 4,2 млн кв. метров ковровых изделий в год.

Главам государств показали цех по производству акриловой пряжи, ткацкие цеха и шоу-рум готовых ковров. По словам директора предприятия Камола Абдуллаева, произведенные на фабрике ковры поставляются как на внутренний рынок, так и в страны СНГ, а также КНР и США.

Шавкат Мирзиеев