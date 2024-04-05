Хоценко не планирует ограничивать встречи с омичами после нападения на Чибиса

Напомним, накануне, 4 апреля 2024 года, после встречи с жителями на главу Мурманской области напал мужчина с ножом. Сейчас Чибис находится в больнице после операции. Нападавший задержан.
«Виталий Павлович не планирует ограничивать публичные встречи с жителями Омской области», — сообщила по обращению «СуперОмска» Мина Ахвердиева.
Отметим, что глава Омской области Виталий Хоценко регулярно проводит встречи с жителями районов и города.
Ранее омский губернатор пожелал мурманскому коллеге скорейшего выздоровления.