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За убийство волонтёров World Central Kitchen израильских офицеров уволят

В армии Израиля заявили, что решили уволить офицеров, участвовавших в одобрении удара по сотрудникам НКО World Central Kitchen, которых приняли за членов ХАМАС.

Источник: AP 2023

«Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооружённых боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK», — говорится в заявлении.

Уточняется, что часть офицеров, непосредственно ответственных за этот удар, будут отстранены от должностей, другие получат выговоры.

В армии Израиля также добавили, что удар по гуманитарным машинам является «серьёзной ошибкой», и выразили сожаление.

2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. Среди её сотрудников были граждане Польши, Австралии и Великобритании.

Al Jazeera утверждает, что ЦАХАЛ умышленно бомбил машины колонны World Central Kitchen в Газе, хотя на них были обозначения НКО.