Законопроект о приостановке ДОВСЕ в Беларуси внесен в парламент

С июня 2022 года Беларусь была готова принимать инспекции по ДОВСЕ после коронавирусного перерыва. Затем было решено приостановить действие документа в отношении Польши и Чехии. В Минобороны пояснили, что это ответ на «деструктивную позицию» данных стран. Сейчас планируется приостановка участия в Договоре в целом.