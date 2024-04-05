Законопроект о приостановке ДОВСЕ в Беларуси внесен в парламент

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает Тelegram-канал «Пул Первого».
«Данный договор был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году», — поясняется в сообщении.
Законопроект приостановит действие ДОВСЕ для страны, но это не означает выход Беларуси из Договора. Также в Вооруженных Силах пока не собираются прекращать процедуры, связанные с выполнением документа.
«Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по договору, в том числе неукоснительно придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава Вооруженных Сил», — также подчеркивается в сообщении.
Согласно ДОВСЕ, должны быть ограничены суммарные уровни обычных вооружений и техники по пяти основным категориям: танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. В документе заложены и обязательства по проверкам: обмен информацией и проведение инспекций.
Ранее, в августе 2022 года, Чехия решила не выполнять ДОВСЕ в отношении Беларуси. В марте 2023 года так же поступила Польша. Кроме того, в ноябре 2023 года Североатлантический совет НАТО заявил о намерении стран-членов приостановить участие в ДОВСЕ.
Выйти из Договора ранее решила и Россия. В свою очередь, в ноябре прошлого года начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко заявил, что система контроля ДОВСЕ разрушена.
С июня 2022 года Беларусь была готова принимать инспекции по ДОВСЕ после коронавирусного перерыва. Затем было решено приостановить действие документа в отношении Польши и Чехии. В Минобороны пояснили, что это ответ на «деструктивную позицию» данных стран. Сейчас планируется приостановка участия в Договоре в целом.