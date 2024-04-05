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Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США

Эксперт: Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины.

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией.

По словам Брайена, европейские чиновники все чаще высказывают мнение о том, что «дни Украины как независимого образования, возможно, подходят к концу». По его мнению, это может означать переход части территорий под контроль России, а также «пророссийский режим в Киеве» и раздел оставшихся земель между Польшей и другими соседними странами.

«НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать… попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму».

говорится в статье.

Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, отмечает бывший американский чиновник, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз. «ЕС через Румынию и другие страны может отправить войска для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, который сейчас находится у власти, что может привести в внутреннему кровавому конфликту», — написал Брайен.

НАТО