Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией.
По словам Брайена, европейские чиновники все чаще высказывают мнение о том, что «дни Украины как независимого образования, возможно, подходят к концу». По его мнению, это может означать переход части территорий под контроль России, а также «пророссийский режим в Киеве» и раздел оставшихся земель между Польшей и другими соседними странами.
«НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать… попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму».
Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, отмечает бывший американский чиновник, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз. «ЕС через Румынию и другие страны может отправить войска для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, который сейчас находится у власти, что может привести в внутреннему кровавому конфликту», — написал Брайен.