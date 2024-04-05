Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США

По словам Брайена, европейские чиновники все чаще высказывают мнение о том, что «дни Украины как независимого образования, возможно, подходят к концу». По его мнению, это может означать переход части территорий под контроль России, а также «пророссийский режим в Киеве» и раздел оставшихся земель между Польшей и другими соседними странами.