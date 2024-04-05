МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника у границы с Украиной

КИШИНЕВ, 5 апр — РИА Новости. МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на молдавской территории рядом с украинской границей.
Накануне пограничная полиция Молдавии сообщила, что обнаружила обломки беспилотника у населенного пункта Этулия-Влэдичены в Гагаузской автономии. Экспертиза показала, что находка не представляет угрозы.
«Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника… Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдавия поддерживает Украину».
В феврале погранполиция Молдавии сообщила, что в районе Вулканешты в Гагаузии у границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть «один из дронов, сбитых украинской системой ПВО». Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить беспилотник.
Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.