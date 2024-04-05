Гуцул: власти ведут политику по ликвидации особого правового статуса Гагаузии

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что правящая партия PAS и президент Молдовы проводят целенаправленную политику по ликвидации особого правового статуса Гагаузии. По ее словам, и в Гагаузии есть те, кто пытается убедить людей, что никакая автономия не нужна, достаточно статуса обычного района.
«Центральные власти внедряют очередную реформу, не учитывая особый правовой статус Гагаузии. Апелляционную палату Комрата ликвидируют, а наши суды переподчиняют Кагулу. Предсказать последствия такой реформы не трудно. Это еще один шаг к уничтожению автономии».
Она напомнила, что сначала у Гагаузии забрали «деконцентрированные службы, потом из подчинения властей автономии вывели правоохранительные органы, затем Налоговую службу».
«Мы в Гагаузии не выдвигаем каких-то особых требований к центру. Наш посыл простой — давайте уважать те, договоренности, которые были достигнуты в 1994 году», — подчеркнула Гуцул.
Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, выступая на собрании, заявил, что за время нахождения у власти партии PAS потеря Гагаузией своих полномочий только ускорилась.
«Просто издеваются над Гагаузией, просто нас не слушают. Мы рассматриваем какой-то закон в рабочей группе, а потом парламент принимает абсолютно другое. Мы можем вспомнить Кодекс о выборах республики. Договаривались об одном, а приняли так, что ЦИКа Гагаузии уже нет. Поэтому мы увидели, что там нечего делать. Рабочая комиссия — ширма для руководства республики, чтобы показать европейским партнерам, что в Гагаузии все нормально», — подчеркнул Константинов.