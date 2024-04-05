Гуцул: власти ведут политику по ликвидации особого правового статуса Гагаузии

«Просто издеваются над Гагаузией, просто нас не слушают. Мы рассматриваем какой-то закон в рабочей группе, а потом парламент принимает абсолютно другое. Мы можем вспомнить Кодекс о выборах республики. Договаривались об одном, а приняли так, что ЦИКа Гагаузии уже нет. Поэтому мы увидели, что там нечего делать. Рабочая комиссия — ширма для руководства республики, чтобы показать европейским партнерам, что в Гагаузии все нормально», — подчеркнул Константинов.