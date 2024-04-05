Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС

Премьер также назвал чрезвычайно важным продвижение социальной и экономической интеграции, а также удовлетворение нужд более 100 тысяч уехавших из Карабаха армян. Он отметил, что совместные с Западом усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить перемещенным лицам восстановить привычную жизнь, в том числе нужно уделить внимание их жилищным условиям.