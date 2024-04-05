Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что встреча в Брюсселе демонстрирует расширение сотрудничества страны с Евросоюзом и США, а также выразил надежду, что Запад поможет модернизировать инфраструктуру Армении и усилит экономические связи и торговлю с Ереваном.

Источник: © РИА Новости

Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Спасибо за проведение этой встречи на высоком уровне для подтверждения общей приверженности суверенной, устойчивой и процветающей Армении. Эта встреча подтверждает приверженность Армении нашим общим целям… Сегодняшний диалог подчеркивает расширение партнерства Армении с США и ЕС… На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю», — сказал Пашинян на совместной пресс-конференции в Брюсселе.

Пашинян, обращаясь к главе Еврокомиссии и госсекретарю США, заявил, что, несмотря на кризисы, Армения значительно продвинулась в вопросе обеспечения демократии. Он также подтвердил приверженность Еревана осуществлению реформ в юридической и общественной сферах.

Армения готова расширить конкурентноспособность частного сектора, чтобы выходить на новые рынки, а также улучшить инвестиционный климат, чтобы сделать его более привлекательным для компаний из ЕС и США, добавил Пашинян.

«Мы ожидаем, что партнеры помогут нам модернизировать инфраструктуру Армении», — добавил он.

Премьер также назвал чрезвычайно важным продвижение социальной и экономической интеграции, а также удовлетворение нужд более 100 тысяч уехавших из Карабаха армян. Он отметил, что совместные с Западом усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить перемещенным лицам восстановить привычную жизнь, в том числе нужно уделить внимание их жилищным условиям.

ЕС