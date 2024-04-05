Пашинян заявил о расширении связей Армении с США и ЕС

Совместное заседание по сотрудничеству ЕС и США с Арменией проходит в пятницу в Брюсселе с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Пашиняна, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Спасибо за проведение этой встречи на высоком уровне для подтверждения общей приверженности суверенной, устойчивой и процветающей Армении. Эта встреча подтверждает приверженность Армении нашим общим целям… Сегодняшний диалог подчеркивает расширение партнерства Армении с США и ЕС… На основании нашего плодотворного политического сотрудничества пришло время усилить наше экономическое сотрудничество, продвинуть торговлю», — сказал Пашинян на совместной пресс-конференции в Брюсселе.
Пашинян, обращаясь к главе Еврокомиссии и госсекретарю США, заявил, что, несмотря на кризисы, Армения значительно продвинулась в вопросе обеспечения демократии. Он также подтвердил приверженность Еревана осуществлению реформ в юридической и общественной сферах.
Армения готова расширить конкурентноспособность частного сектора, чтобы выходить на новые рынки, а также улучшить инвестиционный климат, чтобы сделать его более привлекательным для компаний из ЕС и США, добавил Пашинян.
«Мы ожидаем, что партнеры помогут нам модернизировать инфраструктуру Армении», — добавил он.
Премьер также назвал чрезвычайно важным продвижение социальной и экономической интеграции, а также удовлетворение нужд более 100 тысяч уехавших из Карабаха армян. Он отметил, что совместные с Западом усилия должны быть направлены на то, чтобы позволить перемещенным лицам восстановить привычную жизнь, в том числе нужно уделить внимание их жилищным условиям.