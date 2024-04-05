Что обсудили Токаев и Мирзиёев во время неформальной встречи в Узбекистане

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Подчеркивая символичность встречи в Хиве — сокровищнице исламской цивилизации и архитектуры, президент Казахстана с удовлетворением констатировал успешное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
По итогам прошлого года он составил 4,4 млрд долларов. Реализуются совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. На сегодня портфель включает 60 совместных проектов с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов и созданием более 13 тысяч рабочих мест. Успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.
Лидер Казахстана считает, что казахско-узбекский тандем — это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран.
В этой связи глава государства поддержал принятие программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.
В ходе встречи президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана.
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев рассмотрели региональную повестку дня и сверили часы по вопросам взаимодействия в международных структурах.
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