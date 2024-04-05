Что обсудили Токаев и Мирзиёев во время неформальной встречи в Узбекистане

По итогам прошлого года он составил 4,4 млрд долларов. Реализуются совместные проекты в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства. На сегодня портфель включает 60 совместных проектов с объемом инвестиций свыше 2,5 млрд долларов и созданием более 13 тысяч рабочих мест. Успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.