Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве. Что обсудили президенты? Видео

На встрече особое внимание уделили вопросам ускорения проектов кооперации, реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Главы государств заслушали отчеты о продвижении совместных проектов в машиностроении, энергетике, транспорте и логистике, добывающей, текстильной и пищевой промышленности и других отраслях.
Президенты дали конкретные поручения по наращиванию товарооборота, формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики.
Отмечена важность начала практических работ по созданию Международного центра промышленной кооперации в текущем году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.
Главы двух стран также обсудили вопросы развития гуманитарных и туристических связей, проведения совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта с участием молодежи.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, в частности, — по рациональному использованию водных ресурсов, углублению сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств ЦА, а также развитию ситуации в Афганистане.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Узбекистан.