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Встреча Мирзиёева и Токаева в Хиве. Что обсудили президенты? Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Хиве. Они обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, передает корреспондент Podrobno.uz.

На встрече особое внимание уделили вопросам ускорения проектов кооперации, реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств заслушали отчеты о продвижении совместных проектов в машиностроении, энергетике, транспорте и логистике, добывающей, текстильной и пищевой промышленности и других отраслях.

Президенты дали конкретные поручения по наращиванию товарооборота, формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики.

Отмечена важность начала практических работ по созданию Международного центра промышленной кооперации в текущем году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании.

Главы двух стран также обсудили вопросы развития гуманитарных и туристических связей, проведения совместных мероприятий в сфере культуры, образования и спорта с участием молодежи.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, в частности, — по рациональному использованию водных ресурсов, углублению сотрудничества в рамках консультативных встреч глав государств ЦА, а также развитию ситуации в Афганистане.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Узбекистан.

Шавкат Мирзиеев